القبض على عائلة سورية مكونة من 8 اشخاص حاولت التسلل إلى العراق

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهامها للمشاركة بضبط الحدود وبمعلومات استخبارية لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التاكد من وجود حركة لمجموعة اشخاص بالجانب السوري يحاولون عبور الساتر الحدودي مع العراق، وعلى اثر ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ ونصب كمين لهم والقبض عليهم فور اجتيازهم الحدود بالقرب من قرية كاني عطار التابعة الى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى" .وتابعت المديرية، "ظهر انهم عائلة مكونة من ثمانية اشخاص يحملون الجنسية السورية .واشارت الى انه "تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".