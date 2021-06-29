اعتقال مروجي مخدرات وضبط بنادق ومخازن عتاد وصواريخ في البصرة

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ولواء المشاة ٣٦ الفرقة المدرعة التاسعة وباشراف قسم استخبارات قيادة عمليات البصرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عدة واجبات ضمن قواطعها في المحافظة".وأشارت إلى أنها "اثمرت عن القاء القبض على سبعة اشخاص مطلوبين للقضاء بتهم مختلفة وتم تسليمهم الى جهة الطلب ، كما القت القطعات ذاتها القبض على اربعة متهمين بترويج المخدرات في منطقة ابي الخصيب فضلا عن ضبط ١٨ بندقية مختلفة الانواع والمناشئ و١٦ مخزن بندقية كلاشنكوف و٤٠٥ اطلاقة سلاح مختلف الانواع و٥ صواريخ قاذفة RBG7و٥ حشوات قاذفة ورشاش BKC".وأضافت الخلية، أنه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".