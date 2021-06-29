الاستخبارات تعتقل الإرهابي "هواس" في ديالى

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وردت معلومات استخبارية تفيد بتواجد الإرهابي (محمد شهاب حمد عباس الجبوري) الملقب ( هواس ) في منطقة نوفل التابعة الى قضاء المقدادية، وعلى الفور شرعت قوة من مقر كتيبة دبابات فق٥، وقوه من مركز الأمن الوطني المقدادية/ وآخرى من مركز شرطة الصدور مع مفرزة من استخبارات وامن المقدادية".وأضاف البيان، أنه "من خلال الواجب تم إلقاء القبض على المتهم أعلاه وفق المادة ٤/ ١ ارهاب وفق مذكرة القبض الصادرة من محكمة استئناف المقدادية"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم المطلوب الى مركز شرطة الصدور بوصل استلام".