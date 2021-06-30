الإطاحة بسارق اموال ومصوغات ذهبية ومتهمين بقضايا جنائية في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مكتب مكافحة اجرام الكرادة تمكنت من القاء القبض على متهم بالسرقة وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات عن جريمة سرقة مبلغ (9 ملايين دينار عراقي مع مسدس شخصي ومصوغات ذهبية اخرى) من داخل شقة سكنية تعود لأحد المواطنين في منطقة الكرادة ببغداد".واشارت الى، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم اصوليا ليتم تقديمه للقضاء".ولفتت الوكالة الى، ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين سرقة المحال التجارية وسرقة الدراجات والتزوير وتزييف العملة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية وبغداد الجديدة والحبيبية والقدس والبياع والدورة والصالحية والغزالية وابي غريب والتاجي وتم كذلك اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهم أيضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".