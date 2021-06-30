القبض على متهم بالإرهاب وآخرين بالسرقة وترويج المخدرات في بغداد

ولفت البيان الى "تمكن قوة مشتركة من اللواء الرابع في الفرقة الأولى شرطة اتحادية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد من القبض على أحد المتاجرين والمروجين للمخدرات، وضبط بحوزته ثلاثة أكياس من مادة الكريستال المخدرة، واجهزة توزيع وتعاطي، وسلاح غير مرخص في منطقة الرشاد جنوب شرقي بغداد".واضاف ان "هندسة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك ورفع مقذوف غير منفلق في مكب للنفايات في منطقة النصر والسلام غربي بغداد".وتابع البيان "هذا وتمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على متهمين بترويج المخدرات، وضبط أجهزة تعاطي وأسلحة غير مرخصة، اضافة الى القاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة وترويج المخدرات، في الكرادة والحرية، وسبعة متهمين آخرين وفق مواد قانونية مختلفة".