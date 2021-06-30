قادماً من سوريا.. الإطاحة بتاجر مخدرات حاول تهريب "سمومه" بطريقة ماكرة

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من القاء القبض على احد تجار المخدرات، بعد أن حاول إدخال كميات كبيرة جداً من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة ماكرة داخل إطار العجلة التي كانا يستقلها".وأضافت، إن "العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من احباط هذه العملية، وإلقاء عليه، في قضاء القائم قادماً من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".