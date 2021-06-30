انفجار في سوق شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار استهدف سوقاً شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً وقع في سوق المحابس بمدينة الصدر في العاصمة بغداد".



وأشار إلى أنه "أوقع ٧ اصابات كحصيلة اولية".

