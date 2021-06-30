صور أولية لضحايا الانفجار في سوق شرقي بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لضحايا الانفجار الذي وقع في سوق شعبية شرقي بغداد.

وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الاربعاء، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرقي بغداد.