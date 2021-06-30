بالصور.. أبو رغيف يتفقد مكان تفجير السوق شرقي بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتفقد وكيل الاستخبارات الفريق احمد ابو رغيف مكان تفجير السوق شرقي بغداد.

وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الاربعاء، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرقي بغداد.