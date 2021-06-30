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بالصور.. أبو رغيف يتفقد مكان تفجير السوق شرقي بغداد
أمن
2021-06-30 | 14:18
5,857 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لتفقد وكيل الاستخبارات الفريق احمد ابو رغيف مكان تفجير السوق شرقي بغداد.
وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الاربعاء، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرقي بغداد.
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