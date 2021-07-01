الداخلية: صدور أحكام بالسجن 14 عاماً بحق مبتزين

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "توجيهات وزير الداخلية مستمرة بضرورة محاسبة من يقوم بعمليات ابتزاز الكتروني، فقد ضبط هؤلاء الاشخاص وتمت احالتهم الى المحاكم المختصة"، مبينا انه "خلال الفترة الماضية صدرت احكام بالسجن بحق مبتزين تصل الى 7 سنوات وبعضهم لـ14 عاما".واضاف ان "هؤلاء ليسوا مجاميع بل هم اشخاص فرديون يبتزون المواطنين"، لافتا الى ان "هذه الظاهرة انتشرت وشكلت خطرا متزايدا تهدد النسيج المجتمعي العراقي لانها تسبب الانتحار وقتل الفتيات والطلاق وخلافات عائلية وتعنيف اسري".وبشأن العمال الاجانب، اكد المحنا ان "الاف العمال الاجانب تم تسفيرهم خلال الفترة الماضية عن خلفية تجاوزهم قوانين الإقامة"، مشيرا الى ان "الحملات مازالت مستمرة بتسفير العمال الذين يضبطون ولا يملكون إقامة رسمية من مديرية الإقامة".وتابع ان "مفارز مديرية الإقامة مستمرة بالتنقل والحركة والتفتيش في مناطق العمل بعموم العراق".يذكر ان وزير العمل عادل الركابي اعلن في 24 حزيران الحالي، عن تسفير الالاف من العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير شرعية، وقد اثروا على حصول الشباب العراقي على عمل.