قادمون من سوريا.. القبض على 4 متسللين حاولوا اجتياز الساتر الحدودي

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى- وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التاكد من تحرك مجموعة من الاشخاص في الجانب السوري باتجاه اراضينا في محاولة لاجتياز الساتر الحدودي المشترك ".واضافت الخلية انه "بناءً على ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع قوات برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ وتم نصب كمين ومراقبة تحركاتهم ، فور اجتيازهم للحدود القي القبض عليهم وتبين انهم عائلة مكونة من اربعة اشخاص يحملون الجنسية السورية" .واشارت الى، ان "المتسللين تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم" .