القبض على قيادي بداعش في ديالى

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "شرطة محافظة ديالى ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت من القاء القبض على ما يسمى مسؤول عصابات داعش الإرهابية في قضاء المقدادية".وأضاف أن "هذه العملية تمَّت بعد نصب كمين محكم له ودهم إحدى الدور المتروكة في بساتين قرية الشيحة بمنطقة الصدور".وأشار إلى أن "الارهابي مطلوب بعدة قضايا وفق احكام المادة 4 إرهاب، كان آخرها تنفيذ عملية قتل على أحد منتسبي الحشد الشعبي وولده في قضاء المقدادية، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".