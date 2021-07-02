بغداد.. القبض على متهمة بتزوير صك بقيمة 15 مليون وآخر بسرقة 34 مليون دينار

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب المنصور، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قامت بتزوير صك بقيمة (15) مليون دينار عراقي صادر من مصرف الرافدين فرع الأندلس".واشار البيان الى "تدوين أقوال المتهمة ابتدائيا وتصديقها قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات".واضاف ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام أبي غريب، القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ( 34 ) مليون دينار عراقي من أحد الدور السكنية في منطقة أبي غريب، لافتا الى أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة أعلاه، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على متهم وبعد التحقيق معهُ أعترف صراحةً بسرقة المبلغ".واوضح بأن "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".