القبض على عدد من المتهمين بـ"قضايا جنائية" في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الحبيبية تمكنت من القاء القبض على متهم بالسرقة وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات وذلك اثناء انتشار المفارز والدوريات واجراء الممارسات الامنية ضمن القاطع واستنجاد احد المواطنين بمفارز مكافحة اجرام الحبيبية عن قيام شخص بسرقة مبلغ (4500 دولار امريكي) من داخل محله المعد لبيع زيوت السيارات وهروبه وعلى الفور من تلقي الشكوى تم ملاحقة المتهم والقبض عليه وقد اعترف المتهم صراحة عن جريمة السرقة وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء ".وأضاف، ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة والتزوير وتزييف العملة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الشعب والكرامة والمدائن والنهروان وحي العامل والغزالية والمحمودية والحرية والكاظمية وتم كذلك اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهم أيضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".