الإطاحة بثلاثة ارهابيين واخرين بتهمة تجارة وترويج المخدرات في بغداد (صور)

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات قيادة عمليات بغداد تواصل عملياتها الاستباقية في ملاحقة الخارجين عن القانون، ومحاربة الجريمة المنظمة، والمتابعة الميدانية، وتكثيف الجهود الاستخبارية"، مشيرا الى أن العمليات "اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب وأربعة من تجار ومروجي المخدرات".وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء (59) في فرقة المشاة السادسة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع استخبارات عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة الطارمية شمالي بغداد".واشار الى، ان "كتيبة الاستطلاع فرقة المشاة السادسة ووفق معلومات استخبارية دقيقة وخلال كمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطرين وفق المادة ١/٤ إرهاب شمال بغداد، واعتقال متهم ثالث بالإرهاب في منطقة أبي غريب غربي بغداد".إلى ذلك "تمكنت قوة من اللواء الخامس في الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهم بتجارة وترويج المخدرات، وضبط داخل داره (١٠٠٠غم) مادة الحشيشة، و(٤١٢غم) من مادة الكريستال المخدرة، و(٤٠٠) حبة مخدرة في منطقة الشعلة".وفي سياق متصل "تمكن اللواء الثامن شرطة اتحادية من اعتقال متهم بترويج المخدرات، وضبط بحوزته (١٦٠٠) حبة مخدرة، و(٦) قناني شراب مخدر في منطقة لتاجي شمالي بغداد".ولفت البيان الى، ان "قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال متهم بترويج المخدرات، وضبط بحوزته (١٧٥) غرام من مادة الكريستال المخدرة في منطقة السيدية، بالإضافة إلى اعتقال متهم رابع بترويج المخدرات من قبل اللواء السادس شرطة اتحادية جنوبي غرب بغداد".