احباط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة جنوبي نينوى

وذكر بيان للحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء 25 عثرت خلال عملية امنية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي محافظة نينوى"، مبينا ان "الجهد الهندسي تمكن من معالجتها".واكد البيان ان "قوات اللواء 25 بالحشد كثفت إجراءاتها الأمنية لحماية أبراج الضغط الفائق لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية ضمن قاطع المسؤولية جنوبي نينوى".وشهدت الآونة الأخيرة عمليات متتالية للعناصر الإرهابية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات العراقية بهدف الاضرار في خطوط نقل الطاقة وهو ما اثر بشكل كبيرعلى تراجع ساعات التجهيز.