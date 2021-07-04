احباط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة جنوبي نينوى

اعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، احباط محاولة تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوبي محافظة نينوى.
وذكر بيان للحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء 25 عثرت خلال عملية امنية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي محافظة نينوى"، مبينا ان "الجهد الهندسي تمكن من معالجتها".
واكد البيان ان "قوات اللواء 25 بالحشد كثفت إجراءاتها الأمنية لحماية أبراج الضغط الفائق لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية ضمن قاطع المسؤولية جنوبي نينوى".
وشهدت الآونة الأخيرة عمليات متتالية للعناصر الإرهابية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات العراقية بهدف الاضرار في خطوط نقل الطاقة وهو ما اثر بشكل كبيرعلى تراجع ساعات التجهيز.