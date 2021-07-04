مكافحة الاجرام تقبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل ضمن مناطق الكرادة، ومدينة الصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".واضافت ان "مفارز المديرية نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، والنصب والاحتيال على المواطنين، ومتهمين اثنين لقيامهما بجرائم تزوير لمحررات رسمية، ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد، تم توقيفهما وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ، ٤٥٣ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٩٥ من قانون العقوبات".واشارت المديرية الى انها "تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك، تم توقيفهم وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط مؤشرة بحقهما في قاعدة البيانات".