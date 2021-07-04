ميسان.. القبض على متهمين بتجارة المخدرات واطلاق العيارات النارية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة".واضافت ان "مديرية شرطة محافظة ميسان ألقت القبض على متهمين اثنين بإطلاق العيارات النارية العشوائية"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى القضاء المختص أصوليا".