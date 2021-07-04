شرطة بغداد تلقي القبض على متهم اطلق النار على مواطن

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود اخبار بوجود شخص مصاب بطلق ناري تم نقله الى المستشفى ضمن منطقة الاعظمية وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الاعظمية للتحقيق بالحادث والقاء القبض على من يثبت تورطه حيث تم تطويق محل الحادث والذي كان عبارة عن مشاجرة بين طرفين اطلق أحدهما النار على الآخر وإصابه في منطقة البطن وبعد التفتيش عن المتهم القي القبض عليه وبصحبته سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف مع مخزن عتاد يحوي ٢٣ اطلاقة".واضافت انه "تم اصطحابه الى مركز الشرطة للتحقيق معه واعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار على المصاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".