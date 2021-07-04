بابل.. القبض على عشرات المطلوبين في ممارسة امنية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على 44 مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة كان أبرزها جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، وقضايا السرقة والتزوير، وذلك من خلال ممارسات أمنية واسعة شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار".واضافت انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .