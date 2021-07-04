بابل.. القبض على عشرات المطلوبين في ممارسة امنية

أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، عن اجراء ممارسة أمنية في المحافظة اسفرت عن إلقاء القبض على عشرات المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة أبرزها القتل.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على 44 مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة كان أبرزها جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، وقضايا السرقة والتزوير، وذلك من خلال ممارسات أمنية واسعة شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار".
واضافت انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .