وفد امني رفيع يصل نينوى للاطلاع على خطة حماية ابراج الطاقة

ويترأس الوفد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ويضم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الامنية.وبحسب بيان ورد للسومرية نيوز من خلية الاعلام الامني، فقد "عقد الوفد وفور وصوله اجتماعاً موسعا مع القيادات الأمنية كافة في المحافظة، لمناقشة التحديات الامنية ومراجعة الخطط التي من شأنها تعزيز الامن لحماية خطوط وابراج الطاقة الكهربائية والاهداف الحيوية.وتعرضت ابراج الطاقة الى في الآونة الاخيرة الى استهدافات متكررة بمختلف مناطق البلاد تحديدا الشمالية منها، ما اثر على تراجع تجهيز الطاقة بشكل كبير.