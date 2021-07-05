القبض على متهم "منتحل" صفة ضابط في الجيش جنوب بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الدورة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بأنتحال صفة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي أثناء إجراء الممارسات الأمنية المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية وبالتحديد منطقة الدورة".وأضاف، ان "المفرزة قامت بإيقاف احدى العجلات وطلب من سائق العجلة الاوراق الخاصة بالعجلة وقد أدعى صاحب العجلة بأنه نقيب في الجيش العراقي وبعد مطالبته بالهوية الرسمية تم ابراز هوية تبين انها مزورة حيث كان ينتحل صفة نقيب في الجيش العراقي".واشار البيان الة، انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٨ /٢٨٩ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل ".