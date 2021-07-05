الإطاحة بشبكة نفذت عمليات إرهابية في بابل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الاستباقية لملاحقة عصابات الجريمة والخارجين عن القانون والبحث عن المطلوبين للقضاء، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة متهمين في محافظة بابل، مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف، انه "بعد التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات ارهابية لترويع المواطنين، واستهدفوا خلال إحدها دار مدير شرطة محافظة بابل السابق اللواء المتقاعد (علي كوة الزغيبي) بواسطة رمانة هجومية، وحادث اعتداء آخر بواسطة رمانة هجومية على دار أحد المواطنين في منطقة الحمزة الغربي، وقاموا بملاحقة المواطن نفسه بمنطقة (ابو خستاوي) واعتدوا عليه بواسطة رمانة هجومية وبنادق كلاشنكوف أيضاً" .

واشار البيان الى، ان "المتهمين صدقت اقوالهم قضائيا، وتم اجراء كشف الدلالة من قبل قاضي التحقيق الذي جاء مطابق لاعترافاتهم ".