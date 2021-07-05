نينوى.. معالجة مخلفات حربية للمجاميع الارهابية

وذكر بيان لاعلام المديرية ورد للسومرية نيوز، ان "العملية جاءت بعد ورود اتصال على الخط الساخن (404) الخاص بالمديرية، من قبل احد المواطنين يفيد بوجود اجسام غريبة في الجانب الايمن لمحافظة نينوى تحديدا بمنطقة باب الطوب شارع غازي".واشارت المديرية في بيانها الى "تشكيل فريق عمل مختص على الفور والتوجه الى محل الاخبار، وعند الوصول تبين وجود صواريخ قاذفة عدد اثنان من مخلفات داعش الارهابي مدفونة داخل انقاض احدى العمارات المتضررة جراء عمليات التحرير في المنطقة المذكورة".ولفتت الى انه "تم التعامل معها وفق الاجراءات القياسية".وتابعت انه وفي سياق اخر، "تم معالجة قذيفة دبابة في قرية الابغالة - داخل معسكر الصنع الكيمياوي بواجب مشترك مع مفارز من سرية سوات والفوج التكتيكي عثر عليها اثناء عمليات التفتيش التي تجريها القوات الامنية".