حملة امنية واسعة لمكافحة المخدرات في عدد من المحافظات

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 6 متهمين في محافظة ذي قار، بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة متعددة الانواع إضافة إلى أدوات للتعاطي واسلحة غير مرخصة".واضافت ان " مفارز المديرية ألقت القبض على عدد من المتهمين في محافظة البصرة، بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة متعددة الانواع إضافة إلى أدوات للتعاطي وأسلحة نارية وجارحة".فيما اشارت المديرية الى " القاء القبض على 3 متهمين في محافظة النجف الاشرف، بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات للتعاطي".واوضحت المديرية انه "تم القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة الأنبار، بحوزتهما حبوب مخدرة متعددة الأنواع"، مبينة انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين ( 28، و32) مخدرات".