الشرطة الاتحادية تقبض على متهم بالتهديد وتنفذ حملة تفتيش ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مركز شرطة البياع ، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 413 "تهديد عمد" في منطقة "الرسالة" والصادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق البياع"، مضيفة انه"تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً".واشارت القيادة الى ان "قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من الأمن الوطني ومفتشات من العنصر النسوي ، نفّذت عملية تفتيش في منطقة "حي الجهاد" ببغداد، أسفرت العملية عن العثور على 3 بنادق كلاشنكوف ، هيكل بندقية RBK ، رمانة صوتية ، 2 قنابل دخانية"،موضحة انه "تم التعامل مع المضبوطات اصولياً ".