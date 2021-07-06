بينهم متهم بالابتزاز.. القبض على مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الحبيبية تمكنت من القاء القبض على متهم بالأبتزاز الالكتروني لقيامه بأبتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر".واشار الى، انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهم وفق أحكام المادة (٤٣١) من قانون العقوبات".وأضافت الوكالة، أن "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ضمن مكاتب مكافحة اجرام الزهور وحسينية المعامل والقدس والكاظمية والمحمودية والغزالية والكرادة والتاجي والنهروان والبياع والحرية".ولفتت الى انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهم المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".