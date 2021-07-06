يار الله يبحث العلاقات العسكرية مع رؤساء أركان جيوش ثلاث دول

بحث رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، العلاقات العسكرية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك مع رؤساء أركان الجيوش لكل من (المملكة المتحدة _ السعودية _ الاردن).

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وعلى هامش اجتماع مجموعة التنين في المملكة المتحدة التقى برؤساء أركان الجيوش لكل من (المملكة المتحدة _ السعودية _ الاردن) لمناقشة العلاقات العسكرية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".