الإطاحة بناقل "كفالات" داعش في الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابي يعمل بصفة ناقل لما تسمى بالكفالات في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد جمع المعلومات الاستخبارية عن خلايا داعش الارهابي ومراقبة تحركاتهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على ارهابي في محافظة الانبار يعمل بصفة ناقل للاموال ومواد الدعم واللوجستي لعناصر لداعش".

وأضافت الخلية، انه "من خلال التحقيقات تبين أن الارهابي كلف من قبل مايسمى وآلي الانبار لايصال الاموال والمواد للعناصر الارهابية وكذلك تكليفه لغرض نقل الكفالات الى عناصر وعوائل داعش".

واشارت الى ان "الارهابي اتخذت الاجراءات القانونية بحقه و وصدقت اقواله قضائيًا بالاعتراف".