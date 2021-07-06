الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين وتضبط أسلحة ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية مع مفرزة من استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مكافحة مخدرات مدينة الصدر ومكتب استخبارات وامن بغداد ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة " 28 مخدرات" في منطقة مدينة الصدر ببغداد ، ضبط بحوزته 2 بندقية كلاشنكوف ، 2 مخزن بندقية كلاشنكوف مع 60 اطلاقة ، تم تسليم المتهم مع المضبوطات إلى جهة الطلب اصوليا" .واضافت ان "قوة من اللواء ذاته وبعملية ثانية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث للواء ، تمكنت من خلالها القبض على اثنين من المتهمين ، بعد ورود إخبار عن وجود حالة تسليب لأحد المواطنين في منطقة حي الرشاد ببغداد من قبل متهمان يستقلان "تك تك" ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان الحادث وعند الوصول تبين إصابة المتهمَين بإطلاق عيارات نارية من قبل المواطن اثناء محاولة تلسيبه "، موضحة انه "تم إخلاء المتهمين إلى المستشفى للعلاج وتسليمهما الى جهة الطلب اصوليا" .واشارت القيادة في سياق متصل الى ان "قوة من اللواء ذاته وبعملية ثالثة بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكتب مكافحة مخدرات مدينة الصدر ، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 32 "تعاطي المخدرات" في منطقة الشيشان بمدينة الصدر ببغداد ، وضبط بحوزته 2 رمانة يدوية ، 4 غم من مادة الكرستال المخدرة ، 10 حبات مخدرة ، مواد تعاطي مختلفة ، 6 هواتف نقالة ، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى جهة الطلب اصوليا" .