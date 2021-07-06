الاطاحة بعدد من مروجي المخدرات في اربع محافظات جنوبية

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انها "ألقت القبض على العديد من مروجي المخدرات في عدة محافظات، حيث ألقت القبض على 3 متهمين في محافظة ميسان، وفي ذي قار على متهمين اثنين، وفي البصرة على ٣ متهمين، وفي واسط على متهم واحد بحوزتهم مواد مخدرة"، مشيرة الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية " 28/32" مخدرات".واضافت ان "هذه الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن 178 المجاني الدور المهم".