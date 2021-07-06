تزن 500 رطل.. معالجة قنابل غير منفلقة في نينوى

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني نينوى، وبالتنسيق مع الجهد الالي لشركة الفهد لازاله الألغام التابع لمنظمة تترايتك الأمريكية، تمكنت من معالجة ورفع ٣ قنابل طائرات زنة 500 رطل ومن على عمق 2 متر و3 متر و6 متر تحت الأرض لمعامل أدوية نينوى".وأضاف البيان، أنه "تم معالجة المواد ونقلها الى الغرفة الحصينة ومن ثم تسليمها إلى هندسة الميدان للفرقة ١٦ جيش عراقي بغية إتلافه لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".