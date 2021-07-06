اعتقال ثلاثة إرهابيين من داعش في عدة محافظات

وقال رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب واجباتها النوعية لملاحقة بقايا داعـش الإرهابية، حيثُ باشر رجال الجهاز بعملياتهم في مُحافظة نينوى بإلقاء القبض على أحد عناصر داعـش بعد مُداهمة منزله في أحد أحياء المُحافظة".وأضاف البيان، "لينتقل فُرسانُنا في الجهاز بعدها إلى أحد طُرق كركوك حيثُ كان رجالنا الأبطال بانتظار أحد الإرهابيين الذي القي القبض عليه فور وصوله من خلال التعرُف عليه"، مبيناً أن "تشكيلات الجهاز اعتقلت إرهابي ثالث شمالي مُحافظة صلاح الدين".واختتم الجهاز، واجبابتهم في مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي حيث جاء الواجب بالتنسيق مع قطعات عمليات الجزيرة والبادية، بحسب البيان.