الحشد يعلن احباط هجوم لاستهداف ابراج الكهرباء في ديالى

اعلن الحشد الشعي، الثلاثاء، عن احباط هجوم لاستهداف ابراج الكهرباء في ديالى.

وقالت مديرية الاعلام العامة في الحشد وفق بيان مقتضب، إن "الحشد الشعبي يحبط هجوما إرهابيا لاستهداف أبراج الكهرباء في ديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.