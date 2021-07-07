الأمن الوطني يطيح بشبكة لتجارة العملة المزيفة في بغداد (فيديو)

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، الإطاحة بشبكة لتجارة العملة المزيفة في العاصمة بغداد.

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الامن الوطني تمكنت من الإطاحة بشبكة لتجارة العملة المزيفة في العاصمة بغداد".