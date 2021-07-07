عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية خلال 24 ساعة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات عمليات بغداد تواصل فعالياتها الأمنية لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وملاحقة الخارجين على القانون، حيث اسفرت تلك الفعاليات عن تمكن قوة من مفارز أفواج طوارئ بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب".وأضافت، ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بترويج المخدرات وانتحال صفة صحافي، وضبط مواد مخدرة، وأجهزة تستخدم للتعاطي ، وأسلحة غير مرخصة، وفي غضون ذلك القت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة القبض على متهم بالقتل، ومتهم آخر بترويج المواد المخدرة، و(15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".واشارت القيادة الى، ان "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية (سيطرة التاجي) تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (٤٠٥) هارب ومحكوم بالسجن المؤبد".وفي سياق ذي صلة "ألقت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية القبض على سبعة متهمين بالسرقة والتهديد، وترويج المخدرات، فضلا عن ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".