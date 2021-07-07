الكاظمي يوافق على ترقية ضباط المنافذ الحدودية (وثيقة)

وافق القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على ترقية ضباط المنافذ الحدودية ضمن جدول تموز لعام ٢٠٢١.

وتنشر السومرية نيوز نص القرار بالوثيقة:

