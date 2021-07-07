التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن قصف قاعدة "عين الاسد"

كشف التحالف الدولي، اليوم الاربعاء، تفاصيل بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة "عين الاسد" في محافظة الانبار.

وقال التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "في تمام الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف بـ 14 صاروخا"، مبينا ان "الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها".

واضاف البيان، انه "تم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة"، لافتا الى ان "التقارير الأولية تشير إلى 3 إصابات طفيفة وسيتم تقييم الضرر".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بتعرض قاعدة "عين الأسد" في محافظة الانبار إلى هجوم صاروخي.