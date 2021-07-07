خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل جديدة عن قصف قاعدة عين الاسد

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الساعة ١٢٣٠ توقفت عجلة حمل (نوع تريلة) بداخلها حاوية في منطقة البغدادي بمحافظة الانبار، كان الظاهر من هذه العجلة انها كانت تحمل أكياس مادة الطحين، الا انها كانت تحمل قاعدة لاطلاق الصواريخ".واضاف ان "العجلة اطلقت ١٤ صاروخاً باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في محيط القاعدة، فيما انفجرت بقية الصواريخ التي كانت متبقية بداخلها، مما ادى الى أضرار في دور المواطنين القريبة وإحد المساجد".