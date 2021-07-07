رئيس الجمهورية يحذر من بقايا "داعش" ويدعو لغلق الثغرات الأمنية

وقال صالح في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني ومنظمات المجتمع المدني في منطقة مخمور، لبحث الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة ومتطلبات أهلها وبعض المسائل التي تواجههم، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعايش بين كل المكونات في المنطقة، والتكاتف لمواجهة التحديات الأمنية وخطر الإرهاب".وأكّد صالح، "أهمية الحذر وأخذ الحيطة من بقايا داعش الإرهابي الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة غلق الثغرات، إلى جانب حل المسائل التي تواجه أهل المنطقة الخدمية من توفير المياه والكهرباء، ومتابعة ملف النازحين، مؤكداً دعمه لحسم هذه المسائل وتأمين ظروف أمنية ومعيشية آمنة ومستقرة لأهلها".