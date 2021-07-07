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الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين وتنفذ حملة تفتيش في بغداد

أمن

2021-07-07 | 08:32
الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين وتنفذ حملة تفتيش في بغداد
320 مشاهدة

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة ونفذت حملات تفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفّذت حملة تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "حي العامل" ببغداد ، أسفرت عن العثور على بندقية RBK ، مسدس صوتي ، 7 مخزن بندقية ، 100 اطلاقة".

واضافت في ذات السياق ان "اللواء السابع للفرقة نفّذ حملة تفتيش في منطقة "السيدية" ببغداد ، تم العثور خلالها على مسدس صوتي ، 2 مخزن بندقية كلاشنكوف ، 60 اطلاقة ، درع ، تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".

واشارت القيادة الى ان "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 444 "سرقة" ،كما ضبطت قوة من اللواء ذاته بعملية منفصلة 4 صهاريج مختلفة السعة ، 3 برميل ، 4 روبنات عربة صهريج سعة 2500 لتر داخل موقع لتدوير المنتجات النفطية المهربة والقت القبض على صاحب الموقع" ،و"تم تسليم المتهم بالسرقة إلى جهة الطلب والتعامل مع المضبوطات النفطية اصولياً وفق القانون".

واوضحت القيادة ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ألقت القبض على أربعة متهمين بعد تنفيذهم لجريمة " الدكة العشائرية " ضمن منطقة السياحي بمدينة الصدر شرقي بغداد ، تمت العملية أثناء تنفيذ الممارسات الأمنية الصباحية، حيث سُمِعَ صوت إطلاق نار وعلى اثره توجهت القوة على الفور إلى مكان الحادث وإلقاء القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم بندقيتين"، "و تم تسليمهم المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم" .
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