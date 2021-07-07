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العراق والأردن يبحثان التعاون العسكري لمعالجة تواجد الإرهاب في المنطقة

أمن

2021-07-07 | 09:08
العراق والأردن يبحثان التعاون العسكري لمعالجة تواجد الإرهاب في المنطقة
698 مشاهدة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، في الأردن التعاون العسكري والأمني لمعالجة تواجد الإرهاب في المنطقة.

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم، بوزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي، وذلك ضمن جدول اعمال الزيارة التي يقوم بها الوفد النيابي للمملكة الأردنية بدعوة رسمية من الأخيرة، حيث تم التطرق إلى دور التعليم العالي في زيادة حجم التقارب بين البلدين خاصة وان هناك ما يزيد على ٣٠ الف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الأردنية وأيضا أساتذة عراقيين يعملون فيها وكذلك دور وزارتي الخارجية في كلا البلدين لتوثيق التعاون في كافة المجالات".

بدوره، اشاد الصفدي بدور العراق في القضاء على اكبر تنظيم إرهابي ممثلا بداعش الذي هدد الامن والسلم العالميين ، وتمكن العراقيون من استعادة الامن لبلدهم عبر تلاحمهم لتحقيق هذا الهدف الكبير.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة زيادة التعاون في المجال الأمني والعسكري لمعالجة نتائج تواجد الإرهاب في المنطقة، كما جرى الحديث عن تسهيل إجراءات الدخول للعراقيين والاردنيين كونه سيفتح آفاق اكبر للتعاون بين البلدين مستقبلا".
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