صور حصرية من موقع إطلاق الصواريخ على قاعدة "عين الأسد"

تنشر السومرية نيوز، صورا حصرية لعجلة منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مصدر أمني، بتعرض قاعدة "عين الأسد" في محافظة الانبار إلى هجوم صاروخي.



الصور ادناه بعدسة علي جاسم: