بالفيديو: العمليات المشتركة تعلق على استهداف قاعدة عين الاسد

وقال الخفاجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القاعدة تضم قوات امنية عراقية وقائد عراقي اضافة الى جزء من قوات التحالف التي تقدم الاسناد الى قواتنا العراقية".وأضاف، أن "الاستهداف ادى الى الاضرار بمسجد وتهديمه وترويع المدنيين ولحق الاضرار بمساكنهم".واشار الخفاجي الى أن "الانتهاك يحمل رسالة سلبية مفادها بأن العراق ما زال يعاني من استخدام السلاح الخارج عن نطاق الدولة".واكد على "اصرار القوات الامنية في الحفاظ على امن وسلامة العراق وملاحقة كل مستخدم السلاح خارج نطاق الدولة".وختم الخفاجي بالقول، "لا نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".وكانت قاعدة عين الأسد الجوية قد تعرضت، امس الاربعاء، لقصف بـ 14 صاروخا.