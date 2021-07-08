بينهم متهمون بالإرهاب .. القبض على 57 مطلوباً في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مراكز قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع التشكيلات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية شرعت بإجراء سلسلة عمليات تحرٍ وملاحقة لعدد من المطلوبين في عموم مناطق القضاء، لمتابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار"، مبينة أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (57) مطلوباً بقضايا مختلفة بينهم متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة (الدگة العشائرية)، و(أربعة) متهمين بتعاطي المخدرات وترويجها ، وآخرين بجرائم الشروع والتهديد والايذاء والاعتداء، فضلاً عن قضايا أخرى متنوعة من قانون العقوبات ومخالفات قانونية".وأشارت المديرية إلى أن مفارز شرطة القضاء المذكور، نقلت المتهمين كافة الى مراكز للاحتجاز الأمني لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".