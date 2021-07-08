بينهم متهمون بالإرهاب .. القبض على 57 مطلوباً في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 57 مطلوباً بينهم متهمين بالإرهاب والمخدرات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مراكز قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع التشكيلات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية شرعت بإجراء سلسلة عمليات تحرٍ وملاحقة لعدد من المطلوبين في عموم مناطق القضاء، لمتابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار"، مبينة أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (57) مطلوباً بقضايا مختلفة بينهم متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة (الدگة العشائرية)، و(أربعة) متهمين بتعاطي المخدرات وترويجها ، وآخرين بجرائم الشروع والتهديد والايذاء والاعتداء، فضلاً عن قضايا أخرى متنوعة من قانون العقوبات ومخالفات قانونية".
وأشارت المديرية إلى أن مفارز شرطة القضاء المذكور، نقلت المتهمين كافة الى مراكز للاحتجاز الأمني لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".