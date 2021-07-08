أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط عدد من العبوات الناسفة في تلعفر بمحافظة نينوى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من ضبط قاذفة RBG7، و٧ عبوات ناسفة محلية الصنع وسبطانة سلاح احادي في قرية تل فارس التابعة الى قضاء تلعفر غربي نينوى".

واضاف البيان، ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا".