القبض على احد الارهابيين في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع_ قسم استخبارات قيادة عمليات الانباروالتي اكدت توجه احد الارهابيين لدخول قاطع جزيرة الخالدية وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ ارهاب وعلى إثر ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وقوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ نحو الهدف وقامت بنصب كمين محكم له في سيطرة الصديقة والقبض عليه اثناء محاولته دخول المنطقة".

واضاف البيان، انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب".