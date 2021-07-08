القبض على خمسة متسللين سوريين غربي نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استكمالاً لمهامها في المشاركة بضبط الحدود مع سوريا، ووفقاً لمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية قيادة عمليات غرب نينوى والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن تحرك عدة اشخاص من الجانب السوري يسعون لعبور الساتر الحدودي باتجاه اراضينا وبناء على ذلك قامت مفارزها في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين لهم حال اجتيازهم الحدود وفور دخولهم اراضينا تم القاء القبض عليهم من قبل قوة الكمين قرب قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى ".وبينت، انهم "عائلة سورية بحسب جوازاتهم، مكونة من خمسة اشخاص".واشارت المديرية الى، ان "المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".