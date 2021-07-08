سجن وغرامة مالية لموظف في التسجيل العقاري بنينوى

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات والغرامة خمسة ملايين دينار لموظف في دائرة التسجيل العقاري في الموصل / الجانب الأيسر".واضاف أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالسجن المؤقت عشر سنوات لموظف في التسجيل العقاري في الزهور / الجانب الأيسر بعد إدانته بمنح صور قيود مزورة بناءً على البيان المزور المرفق باضبارة العقار لأشخاص لقاء أموال".واكد المركز أن "الحكم يأتي استنادا إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983، كما أصدرت قرارا بتغريمه 5 ملايين دينار".