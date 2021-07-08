شرطة بغداد تقبض على عدد من المتهمين في الاعظمية

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها تشكيلات القيادة القت مفارز قسم شرطة الاعظمية التابع لقيادة شرطة بغداد اثناء ممارسة امنية صباحية اشرف عليها قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة القبض على ١٥ متهم ضمن قاطع مسؤولية قسم الاعظمية".واضافت انه "القي القبض على متهمين بالتهديد والنصب والاحتيال وعدد من المواد القانونية وتمت عملية القاء القبض وفق مذكرات قضائية صادرة من القضاء العراقي وتم اقتياد الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".